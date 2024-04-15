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  4. Hadise yaz sezonunu açtı: Bikinili pozlarına beğeni yağdı

Hadise yaz sezonunu açtı: Bikinili pozlarına beğeni yağdı

Ünlü şarkıcı Hadise, başarılı müzik kariyerinin yanı sıra özel hayatıyla da dikkat çekiyor ve yaz sezonunu açtı.

Hadise yaz sezonunu açtı: Bikinili pozlarına beğeni yağdı - Resim: 1

Şarkıcı, deniz kenarında çekilen bikinili pozlarını Instagram hesabından peş peşe yayınladı. Ünlü ismin gönderilerine sevenlerinden binlerce beğeni ve yorum geldi.

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Hadise yaz sezonunu açtı: Bikinili pozlarına beğeni yağdı - Resim: 2

Son zamanlarda adı aşk iddialarına karışan şarkıcı, sosyal medya hesabını aktif kullanan ünlüler arasında yer alıyor.

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Hadise yaz sezonunu açtı: Bikinili pozlarına beğeni yağdı - Resim: 3

Güzel isim, yayınladığı bikinili pozlarıyla dikkatleri üzerine çekti.

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Hadise yaz sezonunu açtı: Bikinili pozlarına beğeni yağdı - Resim: 4

Hadise'ye kısa süre içerisinde: 'Kraliçe', 'Her şey seninle güzel', 'Bakmalara doyamıyoruz' gibi yorumlar geldi.

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