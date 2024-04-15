Hadise yaz sezonunu açtı: Bikinili pozlarına beğeni yağdı
Ünlü şarkıcı Hadise, başarılı müzik kariyerinin yanı sıra özel hayatıyla da dikkat çekiyor ve yaz sezonunu açtı.
Şarkıcı, deniz kenarında çekilen bikinili pozlarını Instagram hesabından peş peşe yayınladı. Ünlü ismin gönderilerine sevenlerinden binlerce beğeni ve yorum geldi.
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Son zamanlarda adı aşk iddialarına karışan şarkıcı, sosyal medya hesabını aktif kullanan ünlüler arasında yer alıyor.
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Güzel isim, yayınladığı bikinili pozlarıyla dikkatleri üzerine çekti.
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Hadise'ye kısa süre içerisinde: 'Kraliçe', 'Her şey seninle güzel', 'Bakmalara doyamıyoruz' gibi yorumlar geldi.
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