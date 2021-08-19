Hadise yeni imajıyla ağızları açık bıraktı
Ünlü şarkıcı Hadise, Instagram'da 13 milyon takipçiye ulaştı. Sosyal medya hesabından fotoğrafını paylaşan ünlü şarkıcıyı görenler tanımakta zorlandı.
Şarkıcı Hadise Açıkgöz Instagram hesabında 13 milyon takipçiye ulaştı.
1 / 22
13 milyon takipçiye ulaşmasını paylaştığı fotoğrafla kutlayan Hadise takipçilerini şaşkına uğrattı.
2 / 22
Oyuncu Kaan Yıldırım'la çalkantılı aşkını noktaladıktan sonra sosyal medyada paylaşımlarına devam eden Hadise’yi görenler tanıyamıyor.
3 / 22
Hadise Kaan Yıldırım’dan ayrıldıktan sonra iş adamı Mehmet Dinçer ile aşk yaşamaya başladıktan sonra Instagram paylaşımlarına devam ediyor.
4 / 22