Hadise yine çok cesur! Yılbaşı kostümü sosyal medyayı salladı
Ünlü şarkıcı Hadise, yılbaşı gecesi Kıbrıs'ta sahne aldı. Cesur sahne kıyafetiyle büyüleyen Hadise, fotoğraflarını ''Hello 2023'' notuyla paylaştı.
Mehmet Dinçerler ile kısa bir süre evli kalan ünlü şarkıcı Hadise, kendini işine adadı.
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Yeni yılı Kıbrıs'ta sahnede karşılayan Hadise, yılbaşı kostümüyle göz doldurdu.
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Dinçerler'den boşandıktan sonra cesur giyim tarzıyla dikkatleri üzerine çeken Hadise, yılbaşında yine iddialı bir kostüm tercih etti.
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Ünlü şarkıcı, yılbaşı konserinden fotoğraflarını Instagram hesabından paylaştı. Hadise paylaşımına "Hello 2023" notunu düştü. Göğüs dekoltesiyle ağızları açık bırakan şarkıcının fotoğraflarına beğeni yağdı.
İşte Hadise'nin yılbaşı kostümü:
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