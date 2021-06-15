Hadise'den ''aşk bitti'' dedirten paylaşım
Ünlü şarkıcı Hadise, paylaştığı bir fotoğrafa öyle bir cümle yazdı ki sevgilisi Kaan Yıldırım ile ayrıldıkları dedikoduları güçlendi.
Magazin dünyasının en çok merak edilen çifti Hadise-Kaan Yıldırım çiftinin ayrıldığı iddiası giderek güçleniyor.
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Hayranlarının böyle düşünmesine neden olan ise yine Hadise'nin kendisi..
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. Hadise'nin yaptığı son paylaşımla yine ilişkisi ile ilgili ipucu verdi ve takipçilerinin 'ayrıldılar' demesine neden oldu.
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Yakışıklı oyuncu Kaan Yıldırım ile aşk yaşayan Hadise'nin "Bu hikayeyi en başa yazsak sonumuz değişir mi?" notu ile paylaştığı fotoğraf sosyal medyada olay yarattı.
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