Hadise'den aşk iddialarına yanıt!
Ünlü şarkıcı Hadise, şef Gürkan Topçu ile çıkan aşk iddialarına cevap verdi.
Ünlü şarkıcı Hadise, şarkıları ve yaptığı sahne şovlarıyla gündemden düşmezken, son dönemlerde çıkan aşk iddialarına sessiz kalamadı. Hadise, aşk hayatıyla sosyal medyanın diline düştü.
AŞK İDDİALARINI YALANLADI
Ünlü şarkıcı Hadise, şef Gürkan Topçu ile hakkında çıkan aşk iddialarını yalanladı.
İddialara göre; Hadise ile şef Gürkan Topçu geçtiğimiz günlerde bir araya geldi. Ortak arkadaşlarının vasıtasıyla yine arkadaşlarının evinde buluşan ikili, birlikte yemek yedi. Hadise ve Gürkan Topçu'nun, yakınlaştığı öne sürüldü.
Ünlü şarkıcı o aşk iddialarına sosyal medya hesabından yanıt verdi.
"AŞK HİKÂYELERİMİN YAZILIP ÇİZİLDİĞİ KİŞİLERİ TAKİP EDEMEZ VE SAYAMAZ OLDUM"
Hadise, "Hayatıma gerçekten değer verdiğim biri girerse, bunu sizlerle paylaşırım. Aşk hikâyelerimin yazılıp çizildiği kişileri takip edemez ve sayamaz oldum" dedi.