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  4. Hadise'den cesur paylaşım: Ne makyaj var ne filtre!

Hadise'den cesur paylaşım: Ne makyaj var ne filtre!

Konserlerde yaptığı dans şovlarıyla gündeme gele Hadise, yakın çekim ve makyajsız yüzünü paylaştı.

Hadise'den cesur paylaşım: Ne makyaj var ne filtre! - Resim: 1

Son zamanlarda verdiği konserlerle dikkat çeken Hadise, sosyal medya paylaşımı ve dans şovlarıyla gündemden düşmüyor.

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Hadise'den cesur paylaşım: Ne makyaj var ne filtre! - Resim: 2

Ünlü şarkıcı Hadise, dün verdiği konser sonrası bugün Cannes'a gitmeden önce sosyal medyadan bir paylaşım daha yaptı.

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Hadise'den cesur paylaşım: Ne makyaj var ne filtre! - Resim: 3

38 yaşındaki ünlü şarkıcı, makyajsız hallerini takipçilerinin beğenisine sundu.

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Hadise'den cesur paylaşım: Ne makyaj var ne filtre! - Resim: 4

2 saat uyuduğunu belirten Hadise, en doğal haliyle kamera karşısına geçti ve yakın çekim paylaştı. Fotoğrafa filtre ve photoshop uygulamayan şarkıcı, kısa sürede sosyal medyada gündem oldu.

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