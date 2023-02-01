Hadise'den derin dekolte! Ayna karşısına poz verdi
Ünlü şarkıcı Hadise, sosyal medyada paylaştığı fotoğraflarla gündeme gelmeye devam ediyor. Güzel şarkıcı son olarak derin göğüs dekolteli pozuyla dikkat çekti.
Geçtiğimiz sene Mehmet Dinçerler ile kısa süreli ir evlilik yaşayarak gündeme gelen şarkıcı Hadise, yoğun konser maratonu ve kıyafetleriyle adından söz ettiriyor. İddialı sahne kıyafetleriyle cesaretini gösteren şarkıcı, sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımlarla da dikkat çekiyor.
DERİN GÖĞÜS DEKOLTELİ POZ
Instagram'da 14,2 milyon takipçisi bulunan Hadise, ayna karşısında verdiği bir pozu yayınladı. Şarkıcının makyajsız ve iç çamaşırsız derin göğüs dekolteli pozu kısa sürede sosyal medyada gündem oldu.
ADI HASAN CAN KAYA İLE ANILDI
Özel hayatıyla magazin gündeminden hiç düşmeyen Hadise'nin adı son olarak Exxen'de yayınlanan Konuşanlar programının sunucusu Hasan Can Kaya ile anıldı. Katıldığı bir etkinlikle konuyla ilgili açıklama yapan Kaya, Hadise ile aşk iddiasını kesin bir dille yalanlamıştı.
İşte Hadise'nin Instagram paylaşımları...