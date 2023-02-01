Hadise'den derin dekolte! Ayna karşısına poz verdi

ADI HASAN CAN KAYA İLE ANILDI

Özel hayatıyla magazin gündeminden hiç düşmeyen Hadise'nin adı son olarak Exxen'de yayınlanan Konuşanlar programının sunucusu Hasan Can Kaya ile anıldı. Katıldığı bir etkinlikle konuyla ilgili açıklama yapan Kaya, Hadise ile aşk iddiasını kesin bir dille yalanlamıştı.

İşte Hadise'nin Instagram paylaşımları...