Hadise’den kasığına kadar yırtmaçlı mini elbisesiyle dans şov
Mehmet Dinçerler'den boşandıktan sonra 40 milyon TL'ye yalı aldığı öne sürülen Hadise, konserde giydiği kıyafetle ortalığı salladı.
Mehmet Dinçerler ile kısa süren evliliğinin ardından sık sık gündeme gelen Hadise, İbrahim Çelikkol'un kiracısıydı. Hadise bu evden çıkmadan önce Yeniköy'de 40 milyon TL'ye yalı dairesi aldı. Hadise iddialar üzerine ise "Yeni evim hayırlı olsun bana" demişti.
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Sahnelerde fırtına gibi esen Hadise son olarak siyah süper mini elbisesiyle ve iddialı danslarıyla olay oldu.
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HADİSE'DEN KALÇA DANSI
Eteğinin kasığına kadar yırtmacıyla dikkat çeken Hadise'yi görenler "Özüne döndü", Gülşen'i aratmıyor", "Mehmet'ten ayrılınca kendine gelip ateş etmeye başladı" yorumlarında bulundu.
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Hadise ayrıca kalça dansıyla da olay oldu.
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