Hadise'den ''küslük bitti'' pozları! Güzellikleri baş döndürdü
Güzel şarkıcı Hadise Açıkgöz uzun yıllardır görüşmediği kız kardeşi Derya Açıkgöz ile aralarında olan küslüğün bittiğini bu fotoğraflarla duyurdu.
Ünlü şarkıcı Hadise katıldığı bir partiden yaptığı paylaşımlara uzun yıllardır konuşmadığı kız kardeşi Derya Açıkgöz ile olan karelerini de ekledi.
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Paylaşımına "Ece parti verirse" notunu ekleyen Hadise'nin parti pozlarını 15 milyona yakın takipçili Instagram hesabında paylaştı.
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Bir süredir görüşmediği kız kardeşi Derya Açıkgöz ile de poz veren Hadise kız kardeşiyle olan karelerini de paylaşımına eklemeyi ihmal etmedi.
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