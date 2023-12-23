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  4. Hadise'den ''küslük bitti'' pozları! Güzellikleri baş döndürdü

Hadise'den ''küslük bitti'' pozları! Güzellikleri baş döndürdü

Güzel şarkıcı Hadise Açıkgöz uzun yıllardır görüşmediği kız kardeşi Derya Açıkgöz ile aralarında olan küslüğün bittiğini bu fotoğraflarla duyurdu.

Hadise'den ''küslük bitti'' pozları! Güzellikleri baş döndürdü - Resim: 1

Ünlü şarkıcı Hadise katıldığı bir partiden yaptığı paylaşımlara uzun yıllardır konuşmadığı kız kardeşi Derya Açıkgöz ile olan karelerini de ekledi.

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Hadise'den ''küslük bitti'' pozları! Güzellikleri baş döndürdü - Resim: 2

Paylaşımına "Ece parti verirse" notunu ekleyen Hadise'nin parti pozlarını 15 milyona yakın takipçili Instagram hesabında paylaştı.

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Hadise'den ''küslük bitti'' pozları! Güzellikleri baş döndürdü - Resim: 3

Bir süredir görüşmediği kız kardeşi Derya Açıkgöz ile de poz veren Hadise kız kardeşiyle olan karelerini de paylaşımına eklemeyi ihmal etmedi.

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Hadise'den ''küslük bitti'' pozları! Güzellikleri baş döndürdü - Resim: 4
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