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  4. Plaj pozları olay olan Hadise'den şimdi de transparan şov

Hadise'den transparan şov

Son günlerde sosyal medya üzerinden yaptığı cesur paylaşımlarla dikkatleri üzerine çekmeyi başaran güzel şarkıcı Hadise bu sefer de "transparan" kıyafetiyle şov yaptı.

Hadise'den transparan şov - Resim: 1

Hadise, sosyal medya paylaşımlarıyla olay olmaya devam ediyor. Cesur kıyafet tercihleri ve pozlarıyla gündemden düşmeyen Hadise, bu pozlarına bir yenisini daha ekledi.

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Hadise'den transparan şov - Resim: 2

Tatilde bronzlaşan tenine tercih ettiği altın sarısı elbiseyle takipçilerinin beğenisini topladı.

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Hadise'den transparan şov - Resim: 3

Uzun kollu mini bir elbise tercih eden Hadise, göğüs dekoltesinden de kaçmadı.

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Hadise'den transparan şov - Resim: 4
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