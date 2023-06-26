Hadise'den transparan şov
Son günlerde sosyal medya üzerinden yaptığı cesur paylaşımlarla dikkatleri üzerine çekmeyi başaran güzel şarkıcı Hadise bu sefer de "transparan" kıyafetiyle şov yaptı.
Hadise, sosyal medya paylaşımlarıyla olay olmaya devam ediyor. Cesur kıyafet tercihleri ve pozlarıyla gündemden düşmeyen Hadise, bu pozlarına bir yenisini daha ekledi.
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Tatilde bronzlaşan tenine tercih ettiği altın sarısı elbiseyle takipçilerinin beğenisini topladı.
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Uzun kollu mini bir elbise tercih eden Hadise, göğüs dekoltesinden de kaçmadı.
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