Hadise'den ''yeni gelin'' kombini: Gold eteği ile adeta büyüledi

Bir süredir aşk yaşadığı Mehmet Dinçerler ile önümüzdeki yaz ayında nikah masasına oturmaya hazırlanan Hadise, önceki akşam aile arasındaki bir törenle nişanlandı. Nişandan sonra bir defileye katılan Hadise'nin tercih ettiği kombin sosyal medyada 'yeni gelin kombini' diye ti'ye alındı. Şıklığına tam not verilen Hadise'nin sosyal medya hesabından paylaştığı fotoğraflarda alyansı da ilk kez görüldü.