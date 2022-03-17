Hadise'den ''yeni gelin'' kombini: Gold eteği ile adeta büyüledi
Geçtiğimiz günlerde iş insanı Mehmet Dinçerler ile nişanlanan ve görüntüleri hiç bir şekilde basına sızdırmayan Hadise, katıldığı davette gold etekli kombini ile gündeme geldi.
Geçtiğimiz günlerde iş insanı Mehmet Dinçerler ile aile arasında nişanlanarak evliliğe adım atan Hadise'nin tek bir fotoğraf karesi sızdırmadığı nişanının ardından katıldığı ilk davetteki 'yeni gelin' kombini olay oldu!
Bir süredir aşk yaşadığı Mehmet Dinçerler ile önümüzdeki yaz ayında nikah masasına oturmaya hazırlanan Hadise, önceki akşam aile arasındaki bir törenle nişanlandı. Nişandan sonra bir defileye katılan Hadise'nin tercih ettiği kombin sosyal medyada 'yeni gelin kombini' diye ti'ye alındı. Şıklığına tam not verilen Hadise'nin sosyal medya hesabından paylaştığı fotoğraflarda alyansı da ilk kez görüldü.
15-18 Mart 2022 tarihleri arasında, İstanbul’un tarihi ve kültürel zenginliğini yansıtan sürpriz mekanlarda gerçekleşecek olan Fashion Week Istanbul (İstanbul Moda Haftası) dün başladı. Etkinliğin ikinci gününde Nihan Peker'in defilesini izleyen Hadise’nin tarzı sosyal medyaya damga vurdu. Peker'in kendi imzasını taşıyan gömlek ve parlak altın renkteki etekle defileye katılan ünlü popçunun şık görüntüsü ve fit haliyle ilgi odağı oldu. Zayıflayan Hadise'nin son hali çok beğenildi.
Şarkılarının yanı sıra özel hayatıyla da sık sık adından söz ettiren Hadise, bir süredir aşk yaşadığı iş insanı Mehmet Dinçerler ile evlilik kararı aldı.