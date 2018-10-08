Hadise'nin annesi sessizliğini bozdu
Geçtiğimiz aylarda intihar girişiminde bulunan Gülnihal Açıkgöz, aylar sonra görüntülendi.
Geçtiğimiz aylarda intihara teşebbüs ettiği haberleriyle gündeme gelen Gülnihal Açıkgöz, kızı Derya Açıkgöz ile gittiği AVM'de görüntülendi.
Hürriyet'ten Deniz Boy'un haberine göre, anne Açıkgöz, çocukları arasındaki küslükle ilgili ilk kez konuştu.
Gülnihal Açıkgöz "Her şey yolunda. Kızımla geziyoruz. Hadise ile kardeşleri küs değiller. İyiler. İş ilişkileri bitebilir." dedi.