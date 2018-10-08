  1. Anasayfa
  2. Foto Galeri
  3. 08 Ekim 2018 12:53

Hadise'nin annesi sessizliğini bozdu

Geçtiğimiz aylarda intihar girişiminde bulunan Gülnihal Açıkgöz, aylar sonra görüntülendi.

Hadise'nin annesi sessizliğini bozdu

Geçtiğimiz aylarda intihara teşebbüs ettiği haberleriyle gündeme gelen Gülnihal Açıkgöz, kızı Derya Açıkgöz ile gittiği AVM'de görüntülendi.

1/ 13
Hadise'nin annesi sessizliğini bozdu

Hürriyet'ten Deniz Boy'un haberine göre, anne Açıkgöz, çocukları arasındaki küslükle ilgili ilk kez konuştu.

2/ 13
Hadise'nin annesi sessizliğini bozdu

Gülnihal Açıkgöz "Her şey yolunda. Kızımla geziyoruz. Hadise ile kardeşleri küs değiller. İyiler. İş ilişkileri bitebilir." dedi.

3/ 13
Hadise'nin annesi sessizliğini bozdu

Kavga iddialarına cevap veren Derya Açıkgöz, ‘Biz kardeşiz, her zaman birbirimize destek çıkacağız beraber çalışmasak bile… O benim ablam yapacak bir şey yok. Her konuda birlikteyiz” dedi.

4/ 13
SON DAKİKA ÇOK OKUNANLAR SİTENE EKLE RSS BİZE ULAŞIN KÜNYE İNSAN KAYNAKLARI REKLAM