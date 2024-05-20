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  4. Hadise'nin ateşli dansı sosyal medyayı kasıp kavurdu

Hadise'nin ateşli dansı sosyal medyayı kasıp kavurdu

Ünlü şarkıcı Hadise, sahne performansıyla göz doldurdu. Konserinden kareleri Instagram hesabından paylaşan şarkıcı, takipçilerinden tam not aldı.

Hadise'nin ateşli dansı sosyal medyayı kasıp kavurdu - Resim: 1

Cesur kıyafetleri ve sahne performansıyla adından söz ettiren şarkıcı Hadise, yine gündem olmayı başardı. 

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Hadise'nin ateşli dansı sosyal medyayı kasıp kavurdu - Resim: 2

Şarkıcı son olarak Instagram hesabından paylaştığı dansıyla gündeme geldi. 

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Hadise'nin ateşli dansı sosyal medyayı kasıp kavurdu - Resim: 3

Instagram hesabından paylaştığı cesur sahne tarzıyla yaptığı dans sosyal medyada çok konuşuldu.

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Hadise'nin ateşli dansı sosyal medyayı kasıp kavurdu - Resim: 4

Hadise'nin takipçileri, ''O nasıl dans'', ''Kadın muhteşem dans ediyor'', ''Dansı olay'' şeklinde yorumlar yaptı.

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