Hadise'nin ateşli dansı sosyal medyayı kasıp kavurdu
Ünlü şarkıcı Hadise, sahne performansıyla göz doldurdu. Konserinden kareleri Instagram hesabından paylaşan şarkıcı, takipçilerinden tam not aldı.
Cesur kıyafetleri ve sahne performansıyla adından söz ettiren şarkıcı Hadise, yine gündem olmayı başardı.
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Şarkıcı son olarak Instagram hesabından paylaştığı dansıyla gündeme geldi.
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Instagram hesabından paylaştığı cesur sahne tarzıyla yaptığı dans sosyal medyada çok konuşuldu.
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Hadise'nin takipçileri, ''O nasıl dans'', ''Kadın muhteşem dans ediyor'', ''Dansı olay'' şeklinde yorumlar yaptı.
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