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  4. Hadise'nin cesur dekoltesi ortalığı karıştırdı

Hadise'nin cesur dekoltesi ortalığı karıştırdı

Kısa süren evliliğinin ardından tüm enerjisiyle işlerine sarılan güzel şarkıcı Hadise olay olan dekolte tercihlerine bir yenisini daha ekledi. Siyahlar içerisindeki Hadise'ye yorum yağdı...

Hadise'nin cesur dekoltesi ortalığı karıştırdı - Resim: 1

Bir süredir tatilde olan Hadise, 14.5 milyon takipçisinin bulunduğu Instagram hesabından gezdiği yerleri paylaşmayı ihmal etmiyor.

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Hadise'nin cesur dekoltesi ortalığı karıştırdı - Resim: 2

37 yaşındaki popçu, paylaşımlarıyla adından söz ettirmeye devam ediyor.

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Hadise'nin cesur dekoltesi ortalığı karıştırdı - Resim: 3

Sosyal medya hesabını aktif kullanan Hadise iddialı pozlarını peş peşe paylaştı. 

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Hadise'nin cesur dekoltesi ortalığı karıştırdı - Resim: 4

Hadise’nin iddialı derin göğüs dekolteli fotoğrafı olay olurken; çorapları ise takipçilerinin dikkatini topladı.

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