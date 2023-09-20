Hadise'nin cesur dekoltesi ortalığı karıştırdı
Kısa süren evliliğinin ardından tüm enerjisiyle işlerine sarılan güzel şarkıcı Hadise olay olan dekolte tercihlerine bir yenisini daha ekledi. Siyahlar içerisindeki Hadise'ye yorum yağdı...
Bir süredir tatilde olan Hadise, 14.5 milyon takipçisinin bulunduğu Instagram hesabından gezdiği yerleri paylaşmayı ihmal etmiyor.
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37 yaşındaki popçu, paylaşımlarıyla adından söz ettirmeye devam ediyor.
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Sosyal medya hesabını aktif kullanan Hadise iddialı pozlarını peş peşe paylaştı.
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Hadise’nin iddialı derin göğüs dekolteli fotoğrafı olay olurken; çorapları ise takipçilerinin dikkatini topladı.
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