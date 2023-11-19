Hadise'nin dekoltesi ''hadise'' yarattı: Silikonlarını mı büyüttü?
Ünlü şarkıcı Hadise, Instagram hesabından paylaştığı derin dekolteli pozlarıyla sosyal medyayı salladı.
Ünlü şarkıcı Hadise, son olarak çıkardığı ''Sevmiyo'' adlı şarkısının klibiyle çok konuşulmuştu. Güzel şarkıcı, sosyal medya paylaşımlarıyla da adından sıkça söz ettiriyor.
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Her paylaşımı olay olan ünlü isim göğüslerini ön plana çıkardığı pozlarla olay oldu.
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HADİSE'DEN CESUR DEKOLTE
Cesur dekoltesiyle dikkat çeken Hadise'nin paylaşımlarına hayranlarından beğeni yağdı.
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"SİLİKONLARINI MI BÜYÜTTÜ?"
Hadise'nin bazı takipçileri ''Silikonlarını mı büyüttü?'' yorumlarında bulundu.
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