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  4. Hadise'nin dekoltesi ''hadise'' yarattı: Silikonlarını mı büyüttü?

Hadise'nin dekoltesi ''hadise'' yarattı: Silikonlarını mı büyüttü?

Ünlü şarkıcı Hadise, Instagram hesabından paylaştığı derin dekolteli pozlarıyla sosyal medyayı salladı.

Hadise'nin dekoltesi ''hadise'' yarattı: Silikonlarını mı büyüttü? - Resim: 1

Ünlü şarkıcı Hadise, son olarak çıkardığı ''Sevmiyo'' adlı şarkısının klibiyle çok konuşulmuştu. Güzel şarkıcı, sosyal medya paylaşımlarıyla da adından sıkça söz ettiriyor. 

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Hadise'nin dekoltesi ''hadise'' yarattı: Silikonlarını mı büyüttü? - Resim: 2

 Her paylaşımı olay olan ünlü isim göğüslerini ön plana çıkardığı pozlarla olay oldu.

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Hadise'nin dekoltesi ''hadise'' yarattı: Silikonlarını mı büyüttü? - Resim: 3

HADİSE'DEN CESUR DEKOLTE

Cesur dekoltesiyle dikkat çeken Hadise'nin paylaşımlarına hayranlarından beğeni yağdı. 

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Hadise'nin dekoltesi ''hadise'' yarattı: Silikonlarını mı büyüttü? - Resim: 4

"SİLİKONLARINI MI BÜYÜTTÜ?"

Hadise'nin bazı takipçileri ''Silikonlarını mı büyüttü?'' yorumlarında bulundu. 

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