Hadise'nin en ciddi dekoltesi bu oldu, gören dönüp bir daha baktı
Cesur kıyafetleri ve attığı her adımla olay olan güzel şarkıcı Hadise sevenlerine en resmi dekoltesini paylaştı.
Mehmet Dinçerler ile ayrılığı uzun süre gündemden düşmeyen Hadise iddialı tarzıyla sık sık dikkat çekiyor.
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Sosyal medya hesabını aktif kullanan ünlü isim son pozlarıyla ilgi odağı oldu.
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Kravat takan Hadise pozlarıyla sosyal medyayı salladı.
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Şimdilerde O Ses Türkiye Rap’te jüri üyeliği yapan ünlü ismin peş peşe paylaştığı pozlarına yorum ve beğeni yağdı.
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