Hadise'nin eşi Mehmet Dinçerler'den bomba hareket: Yazdığı not ile...
Geçtiğimiz aylarda Çırağan Sarayı'nda nikah masasına oturan Hadise ve Mehmet Dinçerler çifti, yaptığı her hareketle gündeme bomba gibi düştü.
Geçtiğimiz aylarda Çırağan Sarayı'nda nikah masasına oturan Hadise ve Mehmet Dinçerler çifti, yaptığı her hareketle çok konuşuluyor. Geçtiğimiz zamanlarda da sosyal medya paylaşımlarıyla sık sık gündeme gelen Mehmet Dinçerler, bu kez yine bombayı patlattı. Paylaştığı fotoğrafın üzerine yazdığı o notla gündemde yine yerini aldı.
30 Nisan'da Çırağan Sarayı'nda nikah masasına oturan Mehmet Dinçerler ve Hadise çifti kısa zaman içinde büyük ilgi çekti. Yaptığı her hareketle dikkatleri üzerine toplamayı başaran çiftten Mehmet Dinçerler, yine bombayı patlattı. Sosyal medya hesabından paylaştığı bir fotoğrafın üzerine yazdığı notla tüm sevenlerinden tam puan aldı.
Hadise, geçtiğimiz ocak ayında ayında Mehmet Dinçerler'den evlilik teklifi almıştı. İş insanına 'Evet' diyen şarkıcı, güzel haberi sosyal medyada takipçileriyle paylaşmayı ihmal etmemişti. Tektaşını gösteren popçu, "Bölümümüz şimdi başlıyor" notunu düşmüş, Dinçerler de sevgilisinin paylaşımına, 'Mrs. Dinçerler' yorumunu yapmıştı.
3 milyon liralık yüzük!
Mehmet Dinçerler romantik teklif için masraftan kaçınmamış ve sevgilisine 3 milyon TL değerinde tektaş yüzük almıştı. Aile şirketinin 130 milyon TL borcu olduğu öne sürülen iş insanının, Hadise’ye hediye ettiği tektaşın, Dinçerler Ailesi’nde krize neden olduğu iddia edilmişti.