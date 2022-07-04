Hadise'nin eşi Mehmet Dinçerler'den bomba hareket: Yazdığı not ile...

Geçtiğimiz aylarda Çırağan Sarayı'nda nikah masasına oturan Hadise ve Mehmet Dinçerler çifti, yaptığı her hareketle çok konuşuluyor. Geçtiğimiz zamanlarda da sosyal medya paylaşımlarıyla sık sık gündeme gelen Mehmet Dinçerler, bu kez yine bombayı patlattı. Paylaştığı fotoğrafın üzerine yazdığı o notla gündemde yine yerini aldı.