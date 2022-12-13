Hadise'nin eski eşi Mehmet Dinçerler'den bomba itiraflar

Dinçerler yıllar önce attığı 'Şişko sarışın sen ölmelisin', 'Çok gezen kızdan daha itici bir şey varsa o da onun reklamını yapan kızdır' gibi 'tweet'leri için de özür diledi. Dinçerler'in açıklamalarından satır başları şöyle:



"Yıllar önce attığım tweetler gerçekten çok üzücü, utanç duydum açıkçası gördüğümde. Bunlar 20'li yaşların başında sorumluluk sahibi olmayan bir gencin cahilce yazmış olduğu saçmalamalar. Öyle utandım ki, onları gördüğüm anda sosyal medyamı kapattım. Aradan 10-15 sene geçmiş, o zaman ki Mehmet ile bu zaman ki Mehmet arasında belki 500 kitap vardır yani. İnsan zaten böyledir. Kendini geliştirmeye çalışır.