Hadise'nin eski eşi Mehmet Dinçerler'den bomba itiraflar
Ünlü şarkıcı Hadise'nin eski eşi Mehmet Dinçerler, suskunluğunu bozdu. Dinçerler, boşanmanın ardından gündeme gelen sahte yüzük ve robot süpürge iddialarına da yanıt verdi.
İş insanı Mehmet Dinçerler, A Para'da Funda Karayel'in sunduğu Yıldızlı Sohbetler programına konuk oldu.
Ünlü şarkıcı Hadise ile boşanmalarının ardından tek bir söz bile söylemeyen Mehmet Dinçerler, katıldığı programda hakkındaki tüm iddialara yanıt verdi.
Robot süpürgeyi aldı mı?
Mehmet Dinçerler, Hadise'ye hediye ettiği söylenen yüzük ve boşanırken evden robot süpürgeyi dahi alıp gittiğine dair haberlere tepki gösterdi: "Robot süpürge haberi gerçekten çok komikti, ben de çok güldüm. İnsanlara eğlence çıktı ama ben hayatım boyunca çıktı böyle ufak tefek şeylerin peşinde koşmuş bir adam değilim."
Dinçerler yıllar önce attığı 'Şişko sarışın sen ölmelisin', 'Çok gezen kızdan daha itici bir şey varsa o da onun reklamını yapan kızdır' gibi 'tweet'leri için de özür diledi. Dinçerler'in açıklamalarından satır başları şöyle:
"Yıllar önce attığım tweetler gerçekten çok üzücü, utanç duydum açıkçası gördüğümde. Bunlar 20'li yaşların başında sorumluluk sahibi olmayan bir gencin cahilce yazmış olduğu saçmalamalar. Öyle utandım ki, onları gördüğüm anda sosyal medyamı kapattım. Aradan 10-15 sene geçmiş, o zaman ki Mehmet ile bu zaman ki Mehmet arasında belki 500 kitap vardır yani. İnsan zaten böyledir. Kendini geliştirmeye çalışır.