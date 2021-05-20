Hadise'nin Eurovision çıkışı tartışma yarattı
2009'da Eurovision Şarkı Yarışmasında Türkiye'yi temsil eden şarkıcı Hadise'nin ''Belçika adına Eurovision Şarkı Yarışması'na neden katılmayayım ki?'' sözleri sosyal medyada tartışma yarattı.
Hadise uzun süredir göremediği anne-babası Gülnihal-Hasan Açıkgöz'ü bayram ziyareti için doğup büyüdüğü Belçika'ya gitti.
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Güzel sanatçı, Belçika'da bir radyo programına konuk oldu. Hadise, "Belçika adına Eurovision Şarkı Yarışması'na neden katılmayayım ki? Belçika için Eurovision'a gitmek istiyorum ama kimse bana teklif etmedi" dedi.
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Hadise'nin bu açıklaması bazı sosyal medya kullanıcıları tarafından tepki görürken, bazı kullanıcılar ünlü şarkıcının başarasının takdir edilmesi gerektiğine vurgu yaptı.
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54'üncü Eurovision Şarkı Yarışmasında Türkiye, Hadise'nin söylediği "Düm Tek Tek" adlı şarkısıyla 177 puan alarak 4'üncü olmuştu.
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