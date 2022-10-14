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Hadise'nin göğüs dekolteli pozuna beğeni ve yorum yağdı

Mehmet Dinçerler'den geçtiğimiz günlerde boşanan Hadise Instagram'da paylaştığı göğüs dekolteli pozuyla olay oldu.

Hadise'nin göğüs dekolteli pozuna beğeni ve yorum yağdı - Resim: 1

Ünlü şarkıcı Hadise geçtiğimiz günlerde 4 ay evli kaldığı Mehmet Dnçerler'den boşandı.

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Hadise'nin göğüs dekolteli pozuna beğeni ve yorum yağdı - Resim: 2

Psikolojik baskı yüzünden ayrıldığı iddia edilen Hadise gündemden düşmüyor.

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Hadise'nin göğüs dekolteli pozuna beğeni ve yorum yağdı - Resim: 3

Gülşen'in çıkamadığı konserleri de alan Hadise bu ara sahnelerden inmiyor.

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Hadise'nin göğüs dekolteli pozuna beğeni ve yorum yağdı - Resim: 4

Ünlü şarkıcı dün takipçileriyle siyah beyazlı çok özel karelerini paylaştı.

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