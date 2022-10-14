Hadise'nin göğüs dekolteli pozuna beğeni ve yorum yağdı
Mehmet Dinçerler'den geçtiğimiz günlerde boşanan Hadise Instagram'da paylaştığı göğüs dekolteli pozuyla olay oldu.
Ünlü şarkıcı Hadise geçtiğimiz günlerde 4 ay evli kaldığı Mehmet Dnçerler'den boşandı.
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Psikolojik baskı yüzünden ayrıldığı iddia edilen Hadise gündemden düşmüyor.
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Gülşen'in çıkamadığı konserleri de alan Hadise bu ara sahnelerden inmiyor.
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Ünlü şarkıcı dün takipçileriyle siyah beyazlı çok özel karelerini paylaştı.
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