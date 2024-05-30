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  4. Hadise'nin hayali gerçek oldu; dizi oyuncusu oluyor

Hadise'nin hayali gerçek oldu; dizi oyuncusu oluyor

Özel hayatı, cesur sahne kostümleri ve danslarıyla magazin gündeminden hiç düşmeyen Hadise şimdi de oyunculuğa soyundu.

Hadise'nin hayali gerçek oldu; dizi oyuncusu oluyor - Resim: 1

Posta Gazetesi'nde yer alan habere göre; uzun zamandır gelen oyunculuk tekliflerini geri çeviren Hadise dijital bir platformda yayınlanacak 8 bölümlük dizi için anlaştı.

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Hadise'nin hayali gerçek oldu; dizi oyuncusu oluyor - Resim: 2

Yakında sete çıkacak olan Hadise dizi için 10 milyona el sıkıştı. 

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Hadise'nin hayali gerçek oldu; dizi oyuncusu oluyor - Resim: 3

Şu sıralar oyunculuk derslerine başlayan Hadise'yi yakın arkadaşı Seda Bakan'ın ikna ettiği iddia edildi.

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Hadise'nin hayali gerçek oldu; dizi oyuncusu oluyor - Resim: 4

Ünlü şarkıcı Hadise son kıyafetiyle tartışma yaratmıştı.

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