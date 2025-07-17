Hadise'nin iddialı Dolce&Gabbana pozları ortalığı karıştırdı
Sahne şovları ve tercih ettiği cesur sahne kıyafetleriyle her seferinde olay olan Hadise bu sefer de "hayalim gerçek oldu" diyerek bir kez daha cesur bir paylaşıma imzasını attı.
Harbiye Açıkhava Tiyatrosu'nda 2 gece üst üste verdiği konserlerdeki cesur dans performanları çok konuşulan Hadise bu sefer de yeni şarkısının kapak çekimleri için dikkat çeken pozlarıyla gündemde.
Hadise Madonna ve Marilyn Monroe karışımı pozlarıylada sosyal medyada geceye damgasını vurdu.
Yeni şarkısının kapak çekimleri için objektif karşısına geçen Hadise'nin pozlarına sosyal medyada yorum yağdı...
Hadise paylaşımında şu ifadelere yer verdi:
“Birkaç ay önce Fırtınam videomda sadece Dolce&Gabbana giydiğimde bir hayal gerçekleşti. Ve şimdi Fırtınam'ın akustik versiyonu için yine yaptık - bu kez Madonna'dan ilham alan bir koleksiyonda Pop Kraliçesi'nin kendisine saygı gösteriyoruz. Bir kadın olarak ne kadar kırılgan olsam da, her zaman güce kavuşmanın yolunu bulurum - ve bu bakışlar bana o gücü veriyor.”