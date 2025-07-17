Hadise'nin iddialı Dolce&Gabbana pozları ortalığı karıştırdı

Hadise paylaşımında şu ifadelere yer verdi:

“Birkaç ay önce Fırtınam videomda sadece Dolce&Gabbana giydiğimde bir hayal gerçekleşti. Ve şimdi Fırtınam'ın akustik versiyonu için yine yaptık - bu kez Madonna'dan ilham alan bir koleksiyonda Pop Kraliçesi'nin kendisine saygı gösteriyoruz. Bir kadın olarak ne kadar kırılgan olsam da, her zaman güce kavuşmanın yolunu bulurum - ve bu bakışlar bana o gücü veriyor.”