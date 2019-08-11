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  3. 11 Ağustos 2019 14:25

Hadise'nin JLO kopyası jartiyeri olay oldu

Şarkıcı Hadise geçtiğimiz gün Harbiye Cemil Topuzlu Açıkhava Tiyatrosu'nda konser verdi. Hadise konserde giydiği kostümlerle ve danslarla olay oldu.

Hadise'nin JLO kopyası jartiyeri olay oldu

Sosyal medyada yaptığı her paylaşımla olay olan Hadise, Harbiye konseriyle gündemde...

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Hadise'nin JLO kopyası jartiyeri olay oldu

Konser için uzun süredir yoğun bir hazırlık içinde olan Hadise'nin konser için giydiği kostümler sosyal medyayı salladı.

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Hadise'nin JLO kopyası jartiyeri olay oldu

Hayranlarını büyüleyen Hadise konser için İngiliz, Belçikalı ve Fransız dansçılarla İngiltere'de kampa girmiş ve konser için kesenin ağzını açmıştı. Sadece 14 dansçının uçak biletleri, konaklama ücretleri ve gösterileri 320 bin lira tutmuştu.

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Hadise'nin JLO kopyası jartiyeri olay oldu

Konser için altı kostüm siparişi veren Hadise, altı ayrı modacıya 400 bin lirayı peşin ödemişti. Ünlü şarkıcı, botlarını bile Jennifer Lopez'in ayakkabı tasarımcısına özel yaptırdı. Sahne şovunun teknik ve görsel maliyeti ise 380 bin lira.

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