Hadise'nin JLO kopyası jartiyeri olay oldu
Şarkıcı Hadise geçtiğimiz gün Harbiye Cemil Topuzlu Açıkhava Tiyatrosu'nda konser verdi. Hadise konserde giydiği kostümlerle ve danslarla olay oldu.
Konser için uzun süredir yoğun bir hazırlık içinde olan Hadise'nin konser için giydiği kostümler sosyal medyayı salladı.
Hayranlarını büyüleyen Hadise konser için İngiliz, Belçikalı ve Fransız dansçılarla İngiltere'de kampa girmiş ve konser için kesenin ağzını açmıştı. Sadece 14 dansçının uçak biletleri, konaklama ücretleri ve gösterileri 320 bin lira tutmuştu.