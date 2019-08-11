Hadise'nin JLO kopyası jartiyeri olay oldu

Konser için altı kostüm siparişi veren Hadise, altı ayrı modacıya 400 bin lirayı peşin ödemişti. Ünlü şarkıcı, botlarını bile Jennifer Lopez'in ayakkabı tasarımcısına özel yaptırdı. Sahne şovunun teknik ve görsel maliyeti ise 380 bin lira.

