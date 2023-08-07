Hadise'nin ''kurumsal'' dekoltesiyle ''eridim'' pozları olay oldu
Boşanma sonrasında eski cesur günlerine geri dönen güzel şarkıcı Hadise, Aydın Kuşadası'ndaki konserinde tercih ettiği kostümüyle yine magazin gündemine bomba gibi düştü.
Aydın Kuşadası'nda sahne alan Hadise, kelimenin tam anlamıyla akılları baştan aldı.
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Cesur sahne kıyafetleriyle dikkatleri üzerine çeken Hadise son konserine beyaz bir erkek gömleği, kravat ve mavi bir blazer ceketle çıktı.
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Konser öncesi ve sonrası pozlar veren güzel şarkıcıya binlerce beğeni geldi.
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Verdiği kilolarla dikkat çeken Hadise, sahnede kıvrak hareketleriyle yürek hoplatan ünlü şarkıcı sosyal medyanın gündemine oturdu.
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