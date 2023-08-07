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  4. Hadise'nin ''kurumsal'' dekoltesiyle ''eridim'' pozları olay oldu

Hadise'nin ''kurumsal'' dekoltesiyle ''eridim'' pozları olay oldu

Boşanma sonrasında eski cesur günlerine geri dönen güzel şarkıcı Hadise, Aydın Kuşadası'ndaki konserinde tercih ettiği kostümüyle yine magazin gündemine bomba gibi düştü.

Hadise'nin ''kurumsal'' dekoltesiyle ''eridim'' pozları olay oldu - Resim: 1

Aydın Kuşadası'nda sahne alan Hadise, kelimenin tam anlamıyla akılları baştan aldı.

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Hadise'nin ''kurumsal'' dekoltesiyle ''eridim'' pozları olay oldu - Resim: 2

Cesur sahne kıyafetleriyle dikkatleri üzerine çeken Hadise son konserine beyaz bir erkek gömleği, kravat ve mavi bir blazer ceketle çıktı.

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Hadise'nin ''kurumsal'' dekoltesiyle ''eridim'' pozları olay oldu - Resim: 3

Konser öncesi ve sonrası pozlar veren güzel şarkıcıya binlerce beğeni geldi.

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Hadise'nin ''kurumsal'' dekoltesiyle ''eridim'' pozları olay oldu - Resim: 4

Verdiği kilolarla dikkat çeken Hadise, sahnede kıvrak hareketleriyle yürek hoplatan ünlü şarkıcı sosyal medyanın gündemine oturdu.

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