Hadise'nin seksi tarzı sosyal medyayı salladı

Çırağan Sarayı'nda iş insanı Mehmet Dinçerler ile sessiz sedasız evlenen fakat 5 ay sonra boşanan ünlü şarkıcı Hadise, gerek sahnelerinde tercih ettiği kombinleriyle gerekse sosyal medya hesabında yayınladığı gönderileriyle gündem olmaya devam ediyor.