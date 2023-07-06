Hadise'nin seksi tarzı sosyal medyayı salladı
Özel hayatıyla gündemden düşmeyen ünlü şarkıcı Hadise beyazlar içinde tarzıyla dikkat çekti.
Çırağan Sarayı'nda iş insanı Mehmet Dinçerler ile sessiz sedasız evlenen fakat 5 ay sonra boşanan ünlü şarkıcı Hadise, gerek sahnelerinde tercih ettiği kombinleriyle gerekse sosyal medya hesabında yayınladığı gönderileriyle gündem olmaya devam ediyor.
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Verdiği konserlerle adından söz ettiren başarılı şarkıcı Hadise, yoğun iş temposundan kalan zamanları da tatil yaparak geçiriyor.
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Daha önce çeşitli yerlerde tatil yapan ve güneşten yanan vücuduyla takipçilerinin diline düşen Hadise, son olarak farklı tarzıyla konuşuldu.
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Dünyaca ünlü bir markaya ait parçalardan oluşan beyaz bir kombin yapan güzel şarkıcı, 14.5 milyon takipçisi bulunan Instagram sayfasından peş peşe yayınladığı karelere beyaz kalp emojisi ekledi.
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