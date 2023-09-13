Hadise'nin tatil elbisesinin fiyatı dudak uçuklattı
Geçtiğimiz haftalarda tatili çıkan Hadise tatil pozları kadar tatilde giydiği elbisenin fiyatıyla da gündeme geldi.
Ünlü şarkıcı Hadise ile iş insanı Mehmet Dinçerler, 30 Nisan 2022 tarihinde Çırağan Sarayı'nda aile arasında gerçekleşen bir törenle sessiz sedasız nikâh masasına oturmuştu. Ancak çok konuşulan aşkları kısa süren ikili, 30 Eylül'de Beykoz Adliyesi'nde görülen duruşmayla tek celsede boşanmıştı.
Çıkan haberlerden sonra ünlü şarkıcı Hadise, boşanma haberini Instagram hesabından şu açıklamayla duyurmuştu: Anlaşarak sonlandıramadığımız için boşanma davası açtığımı sizlerle paylaşmak isterim.
Mehmet'e hayatında mutluluklar diliyorum. Bu süreçte yanımda olan herkese teşekkür ederim. Son dönemde hem dansları hem de iddialı sahne kıyafetleriyle adından sıkça söz ettiren ünlü şarkıcı Hadise tatil pozlarıyla dikkat çekti.
Pembe renkte uzun bir elbise tercih eden Hadise'nin tatil tarzının bedeli dudak uçuklattı. Şu sıralar tatilde olan şarkıcı Hadise, kameralar karşısına geçerek poz verdi. Kısa sürede yüz binlerce beğeni alan ünlü şarkıcının tatilde giydiği elbisesinin fiyatını duyanlar şaştı kaldı. Hadise'nin tercih ettiği sünger bob baskılı elbsenin 2955 dolar yani yaklaşık olarak 79.473,84 Türk Lirası olduğu öğrenildi.