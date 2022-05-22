Hadise'nin yeni imajı beğeni topladı
İş insanı Mehmet Dinçerler ile geçtiğimiz ay sessiz sedasız evlenen Hadise, imajını değiştirdi.
Kaan Yıldırım'dan ayrıldıktan kısa süre sonra iş insanı Mehmet Dinçerler ile aşk yaşamaya başlayan Hadise ne yapsa olay oluyor.
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15 Mart'ta nişanlanan çift, geçtiğimiz ay sessiz sedasız nikah masasına oturmuştu. Nikahın aile arasında yapılan bir törenle gerçekleştiği öğrenilmişti.
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Çırağan Sarayı'nda birbirlerine "Evet" diyen aşıklar, sosyal medyada fotoğraf paylaşılmaması için davetlilerden ricada bulunmuştu.
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Evliliği hakkında açıklama yapmayan Hadise paylaşımlarıyla gündeme geliyor.
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