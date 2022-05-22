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Hadise'nin yeni imajı beğeni topladı

İş insanı Mehmet Dinçerler ile geçtiğimiz ay sessiz sedasız evlenen Hadise, imajını değiştirdi.

Hadise'nin yeni imajı beğeni topladı - Resim: 1

Kaan Yıldırım'dan ayrıldıktan kısa süre sonra iş insanı Mehmet Dinçerler ile aşk yaşamaya başlayan Hadise ne yapsa olay oluyor.

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Hadise'nin yeni imajı beğeni topladı - Resim: 2

15 Mart'ta nişanlanan çift, geçtiğimiz ay sessiz sedasız nikah masasına oturmuştu. Nikahın aile arasında yapılan bir törenle gerçekleştiği öğrenilmişti.

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Hadise'nin yeni imajı beğeni topladı - Resim: 3

Çırağan Sarayı'nda birbirlerine "Evet" diyen aşıklar, sosyal medyada fotoğraf paylaşılmaması için davetlilerden ricada bulunmuştu.

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Hadise'nin yeni imajı beğeni topladı - Resim: 4

Evliliği hakkında açıklama yapmayan Hadise paylaşımlarıyla gündeme geliyor.

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