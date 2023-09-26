Hadise'nin yeni klibindeki ateşli sahneler olay oldu

Sosyal medya hesabından yaptığı cesur paylaşımlarından dolayı sık sık adından söz ettiren Hadise, 29 Eylül'de yayınlanacak olan Sevmiyo'dan ilk kesit geldi. Daha önce Sıfır Tolerans şarkısının klibinden dolayı RTÜK'ten sansür yiyen Hadise'nin yeni klibindeki erotik sahneleri hayranlarını kızdırdı.