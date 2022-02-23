Hadise'ye aşk yaradı! Bir deri bir kemik kaldı
Hadise, Instagram hesabından pembe elbiseli pozlarını paylaştı. Fazla kilolarından kurtulan ünlü şarkıcının zayıf hali dikkat çekti.
Geçtiğimiz günlerde iş insanı sevgilisi Mehmet Dinçerler'den evlilik teklifi alan şarkıcı Hadise, sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımlarla adından söz ettirmeye devam ediyor.
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Sadece sevgilisi Mehmet Dinçerler'i takip ettiği Instagram hesabından, pembe elbiseli pozlarını paylaşan Hadise'nin zayıflığı dikkatlerden kaçmadı.
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Adeta bir deri bir kemik kalan şarkıcının son hali takipçilerini de ikiye böldü.
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Hayranlarının bir kısmı Hadise'nin kilolu halini beğendiğini belirtirken, bir kısmı da zayıf halinin hoş görünmediğini ifade etti.
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