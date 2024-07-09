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  4. Hafsanur Sancaktutan aşk itirafına pişman oldu: ''Burayı silin''

Hafsanur Sancaktutan aşk itirafına pişman oldu: ''Burayı silin''

Ekranların güzel oyuncusu Hafsanur Sancaktutan kendisine uzatılan mikrofonlara verdiği aşk yanıtı sonrasında "burayı silin" diyerek herkesi şaşırttı.

Hafsanur Sancaktutan aşk itirafına pişman oldu: ''Burayı silin'' - Resim: 1

Son olarak final yapan 'Ya Çok Seversen' dizisinde Kerem Bürsin ile birlikte rol alan Hafsanur Sancaktutan'dan dikkat çeken bir itiraf ve bir rica geldi.

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Hafsanur Sancaktutan aşk itirafına pişman oldu: ''Burayı silin'' - Resim: 2

Son olarak basketbolcu Mahir Ağva'yla anılan Hafsanur Sancaktutan, Aramızda Kalmasın muhabirlerine konuştu.

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Hafsanur Sancaktutan aşk itirafına pişman oldu: ''Burayı silin'' - Resim: 3

Hafsanur Sancaktutan aşk soruların verdiği yanıtla adından söz ettirdi ve sözlerinden sonra da "burayı silin" demek zorunda kaldı.

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Hafsanur Sancaktutan aşk itirafına pişman oldu: ''Burayı silin'' - Resim: 4

"Hayatınızda biri var mı?" sorusuna "Kimse yok" cevabını veren Hafsanur Sancaktutan, muhabir "neden" diye sorunca "Yok yani, ortalıkta kalmadı adam!" açıklamasında bulundu.

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