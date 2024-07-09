Hafsanur Sancaktutan aşk itirafına pişman oldu: ''Burayı silin''
Ekranların güzel oyuncusu Hafsanur Sancaktutan kendisine uzatılan mikrofonlara verdiği aşk yanıtı sonrasında "burayı silin" diyerek herkesi şaşırttı.
Son olarak final yapan 'Ya Çok Seversen' dizisinde Kerem Bürsin ile birlikte rol alan Hafsanur Sancaktutan'dan dikkat çeken bir itiraf ve bir rica geldi.
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Son olarak basketbolcu Mahir Ağva'yla anılan Hafsanur Sancaktutan, Aramızda Kalmasın muhabirlerine konuştu.
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Hafsanur Sancaktutan aşk soruların verdiği yanıtla adından söz ettirdi ve sözlerinden sonra da "burayı silin" demek zorunda kaldı.
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"Hayatınızda biri var mı?" sorusuna "Kimse yok" cevabını veren Hafsanur Sancaktutan, muhabir "neden" diye sorunca "Yok yani, ortalıkta kalmadı adam!" açıklamasında bulundu.
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