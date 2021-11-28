Hafsanur Sancaktutan'ın derin dekolteli pozu nefes kesti
Güzel oıuncu Hafsanur Sancaktutan'ın Instagram hesabı üzerinden mini şortlu, derin göğüs dekolteli pozunu paylaştı. Güzel
Son olarak 'Son Yaz' dizisinde Yağmur karakterine hayat veren Hafsanur Sancaktutan, sosyal medyayı aktif olarak kullanan ünlüler arasında yer alıyor.
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Güzel oyuncu, Instagram hesabından en son paylaştığı siyahlar içindeki cesur pozuyla büyük beğeni topladı.
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Sancaktutan'ın derin göğüs dekolteli ve mini şortlu gönderisine adeta yorum yağdı.
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