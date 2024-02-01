Haftanın sinema filmleri belli oldu 7 yeni film vizyona giriyor
Sinemada haftanın programı belli oldu. Yarın ( 2 Şubat Cuma ) yerliden yabancıya 7 yeni film sinemaseverler için vizyona girecek. İşte o filmler...
Sadık Ahmet: Film, Yunanistan'da yaşayan Batı Trakya Türklerinin yaşadığı zulme karşı siyasi bir mücadele veren doktor Sadık Ahmet'in hayatını anlatıyor.
Argylle: Gizli Casus: Film, kurgusal dünya ile gerçek dünya arasındaki çizginin bulanıklaştığı bir casus hikayesini konu ediniyor. Bryce Dallas Howard, mutluluktan anladığı evde bilgisayarı ve kedisi Alfie ile bir gece geçirmek olan; çok satan casusluk romanları serisinin münzevi yazarı Elly Conway'i canlandırıyor. Ancak Elly'nin gizli ajan Argylle'ı ve onun küresel bir casus örgütünü çözme görevini konu alan kurgusal kitaplarındaki olaylar, gerçek hayattaki bir casus örgütünün gizli eylemlerini yansıtmaya başladığında, evdeki sessiz akşamlar geçmişte kalır. Kediye alerjisi olan casus Aiden'ın eşlik ettiği Elly, kitabındaki kurgusal dünya ile gerçek dünya arasındaki çizgi bulanıklaşmaya başladıkça katillerden bir adım önde olmak için dünyanın bir ucundan diğerine koşturur.
Efsane: Film, gizli tarifi aile içerisinde nesilden nesle aktarılan efsane yoğurdun sırrına ulaşmak için birbiriyle mücadele içine giren ikiz kardeşler Sadık ile Özgür'ün hikâyesini anlatıyor. Çorum’da yaşayan Sadık ve ailesi binlerce yıllık aile geleneği olarak yoğurtçuluk yapmakta, yoğurtlarının lezzeti ve şifasıyla bilinmektedirler. Bu efsane yoğurdun sırrı ise ailenin en büyüğü olan Dede tarafından saklanmakta ve yoğurtları o yapmaktadır. Ancak bir yaz günü dedenin evinin çatısına kar yağması her şeyi değiştirecektir… Efsaneye göre sırra sahip olanın çatısına yaz günü kar yağarsa o sır başkasına aktarılmalı, aileden başka birine el verilmelidir. Eğer verilmezse, ailenin başına büyük felaketler gelecek ve helak olacaklardır. Bir an önce el verilmesi için Yoğurtçuoğlu ailesinin tüm fertleri bir araya gelmelidir. Buna Sadık’ın İstanbul’da yaşayan ve ailesiyle görüşmeyen ikiz kardeşi Özgür’de dahildir. İkiz kardeşler Sadık ve Özgür binlerce yıldır nesilden nesile aktarılan efsane yoğurdun sırrını Dede’lerinden alabilmek için amansız bir mücadeleye girişeceklerdir.
Aşk Mevsimi: Film, Bozcaada'da başlayan gelgitli aşk hikâyeleri farklı zaman dilimlerine ve İstanbul'a taşınan Şirin ile Ali'nin öyküsünü anlatıyor. Şirin ve Ali Yaman’ın genç yaşlarda Bozcaada’da başlayan macerası yıllar ilerledikçe içinden çıkılmaz bir hal alır. İkisinin de farklı anlarda hissettiği aşk mevsimleri bir türlü aynı anda gerçekleşmez.