Hailey Baldwin-Justin Bieber çiftinin romantik anları
Şarkıcı Justin Bieber ile model eşi Hailey Baldin, bir süredir Yunanistan'ın Milos Adası'nda tatil yapıyor.
Mutlu bir evlilik sürdüren gösteri dünyasının ünlü çifti Justin Bieber (27) ile kendisinden üç yaş küçük eşi Hailey Baldwin'in, Yunanistan tatili devam ediyor.
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LÜKS YATLA TATİL KEYFİ
Bir süredir Milos Adası'nda bulunan ünlü çift, geçtiğimiz gün Mustique adlı lüks yatla çıktıkları mavi turda objektiflere takıldı.
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Yat gezintisine bir ara mola veren Bieber ile Baldwin, şnorkelle dalış yaptı. Ünlü çift, gün boyunca denizin ve güneşin keyfini doyasıya çıkardı.
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ROMANTİK ANLAR
Daha sonra botla yatlarına geri dönen Justin Bieber ile Hailey Baldwin, jet ski ile gezinti yaptı. Bu sırada Bieber, eşinin yanaklarına öpücük kondurmayı ihmal etmedi.
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