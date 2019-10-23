Hailey Baldwin’den Selena Gomez’e ‘seni öldürürüm’ tehdidi
Justin Bieber ile geçtiğimiz yıl evlenen ve geçtiğimiz haftalarda muhteşem bir düğün gerçekleştiren Hailey Baldwin, Bieber'ın eski sevgilisi Selena Gomez'i üstü kapalı tehdit etti. Baldwin'in Instagram üzerinden yaptığı bir paylaşım,
Selena Gomez, Lose You To Love Me adındaki yeni şarkısını yayınlandıktan hemen sonra, şarkının eski sevgilisi Justin Bieber'a gönderme olduğu haberleri magazin basınını meşgul etmeye başladı.
Dinlediği şarkının ekran görüntüsünü paylaşan Baldwin'in bu hareketini fazla imalı bulan takipçiler, "Baldwin bu hareketiyle eşi Justin Bieber'ın eski sevgilisi Selena Gomez'i tehdit mi ediyor?" şeklinde yorumlarda bulundu.