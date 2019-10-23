  1. Anasayfa
  2. Foto Galeri
  3. 23 Ekim 2019 17:50

Hailey Baldwin’den Selena Gomez’e ‘seni öldürürüm’ tehdidi

Justin Bieber ile geçtiğimiz yıl evlenen ve geçtiğimiz haftalarda muhteşem bir düğün gerçekleştiren Hailey Baldwin, Bieber'ın eski sevgilisi Selena Gomez'i üstü kapalı tehdit etti. Baldwin'in Instagram üzerinden yaptığı bir paylaşım,

Hailey Baldwin’den Selena Gomez’e ‘seni öldürürüm’ tehdidi

Selena Gomez, Lose You To Love Me adındaki yeni şarkısını yayınlandıktan hemen sonra, şarkının eski sevgilisi Justin Bieber'a gönderme olduğu haberleri magazin basınını meşgul etmeye başladı.

1/ 10
Hailey Baldwin’den Selena Gomez’e ‘seni öldürürüm’ tehdidi

Parça yayınlandıktan tam 20 dakika sonra ise Hailey Baldwin'in Instagram paylaşımı olay oldu.

2/ 10
Hailey Baldwin’den Selena Gomez’e ‘seni öldürürüm’ tehdidi

Dinlediği şarkının ekran görüntüsünü paylaşan Baldwin'in bu hareketini fazla imalı bulan takipçiler, "Baldwin bu hareketiyle eşi Justin Bieber'ın eski sevgilisi Selena Gomez'i tehdit mi ediyor?" şeklinde yorumlarda bulundu.

3/ 10
Hailey Baldwin’den Selena Gomez’e ‘seni öldürürüm’ tehdidi

Summer Walkers'ın I'll Kill You (Seni Öldürürüm) isimli şarkısının ekran görüntüsünü paylaşan Baldwin'e, Gomez hayranlarından tepkiler geliyor.

4/ 10
SON DAKİKA ÇOK OKUNANLAR SİTENE EKLE RSS BİZE ULAŞIN KÜNYE İNSAN KAYNAKLARI REKLAM