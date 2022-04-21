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  4. Hakan Peker sevgilisiyle sarmaş dolaş yakalandı

Hakan Peker sevgilisiyle sarmaş dolaş yakalandı

61 yaşındaki ünlü şarkıcı Hakan Peker, kendisinden 19 yaş küçük sevgilisiyle sarmaş dolaş görüntülendi.

Hakan Peker sevgilisiyle sarmaş dolaş yakalandı - Resim: 1

90'lı yılların unutulmaz yıldızlarından 61 yaşındaki şarkıcı Hakan Peker, 2018 yılında 6 yıllık eşi Arzu Öztoprak'tan boşandı.

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Hakan Peker sevgilisiyle sarmaş dolaş yakalandı - Resim: 2

Peker, önceki gün 3 aydır birlikte olduğu sevgilisiyle Nişantaşı'ndaki bir alışveriş merkezinde görüntülendi.

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Hakan Peker sevgilisiyle sarmaş dolaş yakalandı - Resim: 3

19 YAŞ FARK

Kendisinden 19 yaş küçük sevgilisiyle objektifere yansıyan Peker, etraftaki meraklı bakışlara aldırış etmedi.

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Hakan Peker sevgilisiyle sarmaş dolaş yakalandı - Resim: 4

42 yaşındaki Hande Ertekin ile sarmaş dolaş bir şekilde bir hayranı tarafından görüntülenen Peker'in rahat tavırları dikkat çekti.

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