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  4. Hakan Sabancı - Hande Erçel aşkı bitti mi ?

Hakan Sabancı - Hande Erçel aşkı bitti mi ?

İlişkilerine başladıkları ilk günden sonra el ele göz göze dünyayı karış karış gezen Hakan Sabancı - Hande Erçel çiftinin ayrıldığı iddiası magazin gündemine bomba gibi düştü. ise olay oldu.

Hakan Sabancı - Hande Erçel aşkı bitti mi ? - Resim: 1

İki yıla yakın süredir birlikteliklerini sürdüren ve ilişkileri başladıktan sonra adeta dünyayı karış karış gezen Hande Erçel - Hakan Sabancı çiftinin mutluluğunun sona erdiği iddia edildi.

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Hakan Sabancı - Hande Erçel aşkı bitti mi ? - Resim: 2

Hatta magazin kulislerinde kulaktan kulağa dolaşan iddialarda Hande Erçel'in Barış Arduç ile başrollerini paylaştığı Rüzgara Bırak filmindeki sıcak sahnelerin bu ayrılığa yol açtığı bile öne sürüldü.

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Hakan Sabancı - Hande Erçel aşkı bitti mi ? - Resim: 3

Gel Konuşalım programında Ece Erken Hande Erçel ile Hakan Sabancı hakkındaki ayrılık iddialarını gündeme getirince ilk yanıt Hakan Sabancı'dan geldi.

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Hakan Sabancı - Hande Erçel aşkı bitti mi ? - Resim: 4

Hakan Sabancı'nın kendisine bir açıklama yaptığını belirten Ece Erken, "Hakan diyor ki; yok öyle bir şey. Haberler yanlış. Fazla zorluyorlar" ifadeleriyle Hande Erçel - Hakan Sabancı ilişkisinin devam ettiğini söyledi.

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