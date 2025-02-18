Hakan Sabancı - Hande Erçel aşkı bitti mi ?
İlişkilerine başladıkları ilk günden sonra el ele göz göze dünyayı karış karış gezen Hakan Sabancı - Hande Erçel çiftinin ayrıldığı iddiası magazin gündemine bomba gibi düştü. ise olay oldu.
İki yıla yakın süredir birlikteliklerini sürdüren ve ilişkileri başladıktan sonra adeta dünyayı karış karış gezen Hande Erçel - Hakan Sabancı çiftinin mutluluğunun sona erdiği iddia edildi.
Hatta magazin kulislerinde kulaktan kulağa dolaşan iddialarda Hande Erçel'in Barış Arduç ile başrollerini paylaştığı Rüzgara Bırak filmindeki sıcak sahnelerin bu ayrılığa yol açtığı bile öne sürüldü.
Gel Konuşalım programında Ece Erken Hande Erçel ile Hakan Sabancı hakkındaki ayrılık iddialarını gündeme getirince ilk yanıt Hakan Sabancı'dan geldi.
Hakan Sabancı'nın kendisine bir açıklama yaptığını belirten Ece Erken, "Hakan diyor ki; yok öyle bir şey. Haberler yanlış. Fazla zorluyorlar" ifadeleriyle Hande Erçel - Hakan Sabancı ilişkisinin devam ettiğini söyledi.