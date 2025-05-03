Hakan Sabancı ile Hande Erçel'in ''lüks konseptli'' aşk ilanı olay oldu

İki yıla yakın süredir birlikteliklerini sürdüren ve ilişkileri başladıktan sonra adeta dünyayı karış karış gezen Hande Erçel - Hakan Sabancı çiftinin mutluluğunun sona erdiği iddia edilmişti. Hatta magazin kulislerinde kulaktan kulağa dolaşan iddialarda Hande Erçel'in Barış Arduç ile başrollerini paylaştığı Rüzgara Bırak filmindeki sıcak sahnelerin bu ayrılığa yol açtığı bile öne sürülmüştü.