Hakan Sabancı ile Hande Erçel'in ''lüks konseptli'' aşk ilanı olay oldu
Bir süredir ekranlardan uzak kalan güzel oyuncu Hande Erçel'in Maldivdeki "yalnız" pozlarının ardından sevgilisi Hakan Sabancı ile "ayrılacaklar", "bu iş bitti", "büyük aşk artık yok" iddialarını yalanlayan paylaşımlar peş peşe geldi..
Ünlü oyuncu Hande Erçel, yeni filmi 'İki Dünya Bir Dilek' çekimleri öncesinde soluğu Maldivler'de almış ve sosyal medyadan paylaştığı tatil pozlarıyla takipçilerini mest etmişti.
İlişkilerine başladıkları ilk günden sonra el ele göz göze dünyayı karış karış gezen Hakan Sabancı - Hande Erçel çifti için sık sık magazin gündeminde yer alan "ayrılıyor" iddialarına inat aşklarına dolu dizgin devam ediyor.
İki yıla yakın süredir birlikteliklerini sürdüren ve ilişkileri başladıktan sonra adeta dünyayı karış karış gezen Hande Erçel - Hakan Sabancı çiftinin mutluluğunun sona erdiği iddia edilmişti. Hatta magazin kulislerinde kulaktan kulağa dolaşan iddialarda Hande Erçel'in Barış Arduç ile başrollerini paylaştığı Rüzgara Bırak filmindeki sıcak sahnelerin bu ayrılığa yol açtığı bile öne sürülmüştü.
Ancak ünlü çift bu iddiaları bir kez daha çıktıkları aşk tatilinden yayınladıkları pozlarla yalanladı.