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  4. Hakan Sabancı yeni sevgilisiyle ilk kez görüntülendi

Hakan Sabancı yeni sevgilisiyle ilk kez görüntülendi

Eski sevgilisi Aygün Aydın'la yaşadığı polemiklerle gündemden düşmeyen Hakan Sabancı'nın model Elif Aksu ile aşk yaşadığı iddia edilmişti. İkilinin Beşiktaş-Çaykur Rizespor maçını tribünden takip etmesi iddiaları güçlendirdi..

Beşiktaş, Süper Lig'de yeni sezonun açılış maçında Rizespor'u 3-0 mağlup etti. Müsabakayı takip edenler arasında iş insanı Hakan Sabancı ve Hacı Sabancı'nın nişanlısı Nazlı Kayı da vardı.

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Bu zamana kadar adı birçok güzelle aşk dedikodularına karışan Sabancı'nın 28 yaşındaki model Elif Aksu ile aşk yaşadığı iddiaları gündeme gelmişti. İkilinin Beşiktaş maçına da birlikte gelmesi aşk iddiasını güçlendirdi.

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Hakan Sabancı ve Elif Aksu'nun bu yakınlığı, "Yeni bir aşk mı doğuyor?" sorusunu akıllara getirdi.

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OLAYLI BİR ŞEKİLDE AYRILDILAR
Hakan Sabancı, son olarak Aygün Aydın ile birliktelik yaşamıştı. Sabancı ile Aydın olaylı bir şekilde ayrılmıştı.

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