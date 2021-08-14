Hakan Sabancı yeni sevgilisiyle ilk kez görüntülendi
Eski sevgilisi Aygün Aydın'la yaşadığı polemiklerle gündemden düşmeyen Hakan Sabancı'nın model Elif Aksu ile aşk yaşadığı iddia edilmişti. İkilinin Beşiktaş-Çaykur Rizespor maçını tribünden takip etmesi iddiaları güçlendirdi..
Beşiktaş, Süper Lig'de yeni sezonun açılış maçında Rizespor'u 3-0 mağlup etti. Müsabakayı takip edenler arasında iş insanı Hakan Sabancı ve Hacı Sabancı'nın nişanlısı Nazlı Kayı da vardı.
1 / 7
Bu zamana kadar adı birçok güzelle aşk dedikodularına karışan Sabancı'nın 28 yaşındaki model Elif Aksu ile aşk yaşadığı iddiaları gündeme gelmişti. İkilinin Beşiktaş maçına da birlikte gelmesi aşk iddiasını güçlendirdi.
2 / 7
Hakan Sabancı ve Elif Aksu'nun bu yakınlığı, "Yeni bir aşk mı doğuyor?" sorusunu akıllara getirdi.
3 / 7
OLAYLI BİR ŞEKİLDE AYRILDILAR
Hakan Sabancı, son olarak Aygün Aydın ile birliktelik yaşamıştı. Sabancı ile Aydın olaylı bir şekilde ayrılmıştı.
4 / 7