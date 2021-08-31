Hakkındaki taciz davası bitmeden sete geri döndü
Netflix'te 6 sezon boyunca yayınlanan House of Cards dizisinde ABD Başkanı olabilmek için her yolu kendisine mübah gören bir karakteri canlandıran Kevin Spacey, hakkında açılan cinsel taciz iddiaları netliğe kavuşmadan setlere geri döndü.
Oscarlı oyuncu Kevin Spacey (62), hakkında çıkan taciz iddialarının ardından dört yıl sonra setlere döndü.
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2017'de House of Cards dizisinden kovulduktan sonra bir projede yer almayan oyuncu, yeni filmi Peter Five Eight çekimlerinde görüntülendi.
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Spacey üç ay önce de Italyan L'uomo che disegno Dio filminde rol almayı kabul etmişti.
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Usta oyuncunun hakkında açılan taciz davaları henüz sürerken yeniden sinemaya dönebilmesi tepkilere yol açmıştı.
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