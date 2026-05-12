Halef: Köklerin Çağrısı hayranlarına soğuk duş! Final tarihi ve ayrılık haberleri netleşti
Şanlıurfa’nın büyüleyici atmosferinde çekilen ve başrollerini İlhan Şen, Aybüke Pusat ile Biran Damla Yılmaz’ın paylaştığı "Halef: Köklerin Çağrısı" dizisinden hem sevindiren hem de üzen haberler üst üste geldi.
NOW ekranlarının sevilen yapımı "Halef: Köklerin Çağrısı" sezon finaline hazırlanıyor. Most Productions imzalı dizi için yeni sezon müjdesi gelse de, kadrodaki vedalar ve yayın takvimindeki değişiklikler izleyicide burukluk yarattı.
Şanlıurfa’nın tarih kokan topraklarında geçen hikayesiyle dikkat çeken "Halef: Köklerin Çağrısı", izleyicilerinden yeni sezon vizesini almayı başardı. İlhan Şen, Aybüke Pusat ve Biran Damla Yılmaz’ın etkileyici performanslarıyla ekrana gelen yapım, heyecan dolu bir sezonu geride bırakmaya hazırlanıyor.
Birsen Altuntaş'ın haberine göre; bir son dakika değişikliği yaşanmazsa Halef, 35. bölümüyle sezon arası verecek. 14 Mayıs Salı akşamı 32. bölümüyle ekrana gelmesi beklenen dizi, sezon finaline sadece birkaç adım uzaklıkta.
Dizi severleri üzecek ilk haber yayın takviminden geldi. Sevilen yapım, önümüzdeki Kurban Bayramı haftasında izleyiciyle buluşmayacak. Ancak asıl şaşkınlık yaratan iddia ana kadroya dair.