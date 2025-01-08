Halit Ergenç ve Funda Eryiğit'li Adsız Aşıklar'dan ilk fragman geldi
Başrollerinde Halit Ergenç ve Funda Eryiğit’in yer aldığı 'Adsız Aşıklar’ dizisinin ilk fragmanı yayınlandı.
Netflix, başrollerini Halit Ergenç ve Funda Eryiğit’in paylaştığı yeni dizisi Adsız Aşıkların fragmanını yayınladı.
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Başar Başaran’ın senaryosunu yazdığı ve Umur Turagay’ın yönettiği dizi, 16 Ocak 2025’te izleyicilerle buluşacak.
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Dizi, aşkın insan üzerindeki etkisini farklı bakış açılarıyla sorguluyor. Hikaye, aşkı insanlığın yakalanabileceği en büyük hastalık olarak gören Cem Taşkın (Halit Ergenç) ile aşkı dünyayı kurtaracak bir şifa olarak kabul eden Hazal Emre’nin (Funda Eryiğit) yollarının kesiştiği Aşk Hastanesinde geçiyor.
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Halit Ergenç ve Funda Eryiğit’e; Rıza Kocaoğlu, Zerrin Nişancı, Selçuk Borak, İdil Fırat, Ceren Benderlioğlu, Seda Akman ve Beril Kayar gibi güçlü isimler eşlik ediyor.
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