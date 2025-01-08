Halit Ergenç ve Funda Eryiğit'li Adsız Aşıklar'dan ilk fragman geldi

Dizi, aşkın insan üzerindeki etkisini farklı bakış açılarıyla sorguluyor. Hikaye, aşkı insanlığın yakalanabileceği en büyük hastalık olarak gören Cem Taşkın (Halit Ergenç) ile aşkı dünyayı kurtaracak bir şifa olarak kabul eden Hazal Emre’nin (Funda Eryiğit) yollarının kesiştiği Aşk Hastanesinde geçiyor.