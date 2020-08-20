Halit Ergenç’in sözlerine bir tepki daha: Yazıklar olsun!

'BAŞA SARIP İZLİYORUM' Yaşar, "Bazı röportajları anlayamayıp başa sarıp izliyorum. 'Öyle demek istememiştir' diyorum. Ama günün sonunda sesli olarak 'Yazıklar olsun!" diyebiliyorum" deyip ekledi: "Kadına şiddete de, onları destekleyen karaktersiz eşine dostuna da hayır."