Halit Ergenç’in sözlerine bir tepki daha: Yazıklar olsun!
Sevgilisi Deniz Bulutsuz'u darbeden Ozan Güven hakkında hapis istemiyle dava açılmış, rol aldığı diziden ayrılmak zorunda kalmıştı. Rol arkadaşı Halit Ergenç, sevgilisini döven Güven'e sahip çıktı ve skandal açıklamalar yaptı.
Sevgilisi Deniz Bulutsuz'u darbeden Ozan Güven hakkında hapis istemiyle dava açılmış, rol aldığı diziden ayrılmak zorunda kalmıştı. Rol arkadaşı Halit Ergenç, sevgilisini döven Güven'e sahip çıktı ve skandal açıklamalar yaptı.
Eski sevgilisi Sermiyan Midyat'tan şiddet gören oyuncu Sevcan Yaşar, Halit Ergenç'in açıklamalarına tepki gösterdi.
Oyuncu, sevgilisi Deniz Bulutsuz'u döven Ozan Güven için "Alnının akıyla bundan çıkacaktır" diyen Ergenç'e olan öfkesini kaleme aldığı yazıyla anlattı.