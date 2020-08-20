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  3. 20 Ağustos 2020 12:05

Halit Ergenç’in sözlerine bir tepki daha: Yazıklar olsun!

Sevgilisi Deniz Bulutsuz'u darbeden Ozan Güven hakkında hapis istemiyle dava açılmış, rol aldığı diziden ayrılmak zorunda kalmıştı. Rol arkadaşı Halit Ergenç, sevgilisini döven Güven'e sahip çıktı ve skandal açıklamalar yaptı.

Halit Ergenç’in sözlerine bir tepki daha: Yazıklar olsun!

Sevgilisi Deniz Bulutsuz'u darbeden Ozan Güven hakkında hapis istemiyle dava açılmış, rol aldığı diziden ayrılmak zorunda kalmıştı. Rol arkadaşı Halit Ergenç, sevgilisini döven Güven'e sahip çıktı ve skandal açıklamalar yaptı.

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Halit Ergenç’in sözlerine bir tepki daha: Yazıklar olsun!

Eski sevgilisi Sermiyan Midyat'tan şiddet gören oyuncu Sevcan Yaşar, Halit Ergenç'in açıklamalarına tepki gösterdi.

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Halit Ergenç’in sözlerine bir tepki daha: Yazıklar olsun!

Oyuncu, sevgilisi Deniz Bulutsuz'u döven Ozan Güven için "Alnının akıyla bundan çıkacaktır" diyen Ergenç'e olan öfkesini kaleme aldığı yazıyla anlattı.

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Halit Ergenç’in sözlerine bir tepki daha: Yazıklar olsun!

'BAŞA SARIP İZLİYORUM' Yaşar, "Bazı röportajları anlayamayıp başa sarıp izliyorum. 'Öyle demek istememiştir' diyorum. Ama günün sonunda sesli olarak 'Yazıklar olsun!" diyebiliyorum" deyip ekledi: "Kadına şiddete de, onları destekleyen karaktersiz eşine dostuna da hayır."

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