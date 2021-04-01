Haluk Levent 51 müzisyenin hesabına para yatırdı
Ünlü şarkıcı Haluk Levent kimsenin yapamadığını yaptı. Koronavirüs nedeniyle işsiz kalan müzisyenlere destek olmak için bir reklam filminde oynayan Haluk Levent 51 müzisyenin hesabına 3'er bin TL yatırdı.
Yaptığı iyilikler müziğinin bile önüne geçen Haluk Levent bir kez daha gönülleri fethetti.
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Koronavirüs nedeniyle dünya zorlu bir süreçten geçerken, tüm sektörlerde olduğu gibi müzik sektörü de derinden etkilendi.
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Eğlence sektörünün temel ihtiyaç kategorisinde yer almayan bir sektör olması nedeniyle faaliyetlerin tamamen sonlandırılması, binlerce müzisyenin ekmek kapısını da kapattı.
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51 müzisyenin hesabına 3'er bin TL yatırdı Salgın nedeniyle müzisyenlerin yaşadığı bu zor sürece destek olmak isteyen Haluk Levent ise bir reklam filminde yer aldı.
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