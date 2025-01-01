Haluk Levent yeni yıla Hatay'da depremzedelerle girdi

Hatay Valisi Mustafa Masatlı ise hizmete yeni açılan Kültür ve Sanat Çarşısı'nda sanatçı Haluk Levent'i konuk etmekten mutlu olduklarını söyledi. Deprem büyük hasar alan Hatay'ın yaraları sararken, vatandaşların kalbine dokunmaları, onları hayatla buluşturmaları gerektiğini vurgulayan Masatlı, "Önümüzdeki yıl, bu yılımızdan daha iyi olacaktır. Başta ülkemize, devletimize, milletimize, Hatay'ımıza ve burada insanlarımıza huzurlar, sağlıklar ve mutluluklar getirmesini diliyorum" diye konuştu. (DHA)