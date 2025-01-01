Haluk Levent yeni yıla Hatay'da depremzedelerle girdi
Geçtiğimiz günlerde göğsünde hissettiği şiddetli ağrılar nedeniyle hastaneye kaldırılan ve dün taburcu olan AHBAP Derneği'nin kurucusu ve şarkıcı Haluk Levent yeni yıla da asrın felaketi depremleri sonrasında hiç yalnız bırakmadığı depremzedelerle girdi...
Ünlü şarkıcı ve AHBAP derneğinin kurucusu Haluk Levent, şiddetli göğüs ağrısı şikayetiyle kaldırıldığı hastaneden stent takttırılarak taburcu edilirken soluğu yine depremzedelerin yanında aldı.
Defne ilçesindeki Kültür Sanat Çarşısı'nda vatandaşlar ile bir araya gelen Haluk Levent, verdiği ücretsiz konserle izleyenlere unutulmaz bir gece yaşatan Haluk Levent, geçen sene tek gitarla geldiği Hatay’da, bu kez konser düzenleme kararı aldığını söyledi.
Depremzedelerle bir araya gelmekten mutlu olduğunu belirten Levent, "Burada yaptığınız çalışmalarda edindiğiniz çevre insanlar, emekçiler var. Onların sevgisiyle besleniyoruz" dedi. Dünyada savaşlar gittikçe artığını belirtip, Gazze'yi ve Ukrayna'yı örnek gösteren Levent, barışın ve sevgilinin yayılmasını temenni ettiklerini aktardı.
Hatay Valisi Mustafa Masatlı ise hizmete yeni açılan Kültür ve Sanat Çarşısı'nda sanatçı Haluk Levent'i konuk etmekten mutlu olduklarını söyledi. Deprem büyük hasar alan Hatay'ın yaraları sararken, vatandaşların kalbine dokunmaları, onları hayatla buluşturmaları gerektiğini vurgulayan Masatlı, "Önümüzdeki yıl, bu yılımızdan daha iyi olacaktır. Başta ülkemize, devletimize, milletimize, Hatay'ımıza ve burada insanlarımıza huzurlar, sağlıklar ve mutluluklar getirmesini diliyorum" diye konuştu. (DHA)