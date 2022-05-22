Hamdi Alkan'ın kızı Zeynep Alkan güzelliği ve harika fiziğiyle büyüledi
Yıllar önce, babasının yönetmen koltuğunda oturduğu Arka Sıradakiler dizisinde rol alan Zeynep Alkan, sosyal medya paylaşımlarıyla beğeni topluyor.
Hamdi Alkan'ın 23 yaşındaki kızı Zeynep Alkan, sosyal medya pozlarıyla ortalığı adeta kasıp kavuruyor.
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Hamdi Alkan'ın ilk eşi Canan Hoşgör'den olan kızı Zeynep Alkan, 26 Mayıs 1998 yılında dünyaya geldi.
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Anne ve babası gibi sanat kariyerine adım atan Alkan, çocuk yaşlarından beri sahnelere hevesli.
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Alkan'ın Instagram'da 565 bin takipçisi bulunuyor.
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