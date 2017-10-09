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  3. 09 Ekim 2017 13:13

Hamile Khloe ortaya çıktı

Kardashian Ailesi'nin ortanca üyesi Khloe Kardashian, hamilelik haberi sonrası ilk kez görüntülendi.

Hamile Khloe ortaya çıktı

Sevgilisi Tristan Thompson'dan bebek bekleyen Khloe Kardashian, önceki gün Los Angeles'taki Nordstrom mağazasında gerçekleşen bir etkinliğe katıldı.

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Hamile Khloe ortaya çıktı

Kendi adını taşıyan koleksiyonu tanıtan 33 yaşındaki magazin yıldızının, kimono benzeri ceketi ve kemeriyle büyüyen karnını gizlediği görüldü.

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Hamile Khloe ortaya çıktı

Kardashian Ailesi'nin 20 yaşındaki en genç üyesi Kylie Jenner'ın da geçtiğimiz günlerde hamile olduğu ortaya çıkmıştı.

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Hamile Khloe ortaya çıktı

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