Hamile Khloe ortaya çıktı
Kardashian Ailesi'nin ortanca üyesi Khloe Kardashian, hamilelik haberi sonrası ilk kez görüntülendi.
Sevgilisi Tristan Thompson'dan bebek bekleyen Khloe Kardashian, önceki gün Los Angeles'taki Nordstrom mağazasında gerçekleşen bir etkinliğe katıldı.
Kendi adını taşıyan koleksiyonu tanıtan 33 yaşındaki magazin yıldızının, kimono benzeri ceketi ve kemeriyle büyüyen karnını gizlediği görüldü.
Kardashian Ailesi'nin 20 yaşındaki en genç üyesi Kylie Jenner'ın da geçtiğimiz günlerde hamile olduğu ortaya çıkmıştı.