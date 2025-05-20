Hamile olduğunu duyuran Dilan Polat ve eşi Engin Polat'a kötü haber

Sabah gazetesinden Arzu Kaya'nın haberine göre; bhis oyunları oynatmak için bayilik ve banka hesabını kullandırması karşılığında komisyon vereceğini vaat ettiği kişiyi 600 bin lira dolandırdığı iddiasıyla yargılanıp beraat eden Engin Polat'ın davasında yeni bir gelişme yaşandı.