Hamile olduğunu duyuran Dilan Polat ve eşi Engin Polat'a kötü haber
Cezaevinden tahliye olduktan sonra eski hayatına kaldığı yerden devam eden ancak bir süre önce boşanacakları iddia edilen Dilan Polat ve Engin Polat çiftinden sürpriz bir haber geldi...
Kara para aklama ve vergi kaçırma suçlamasıyla tutuklanan Dilan ve Engin Polat, yaklaşık 10 ay tutuklu kaldıktan sonra geçtiğimiz haftalarda cezaevinden tahliye edilmişti.
Cezaevine girmeden önce şatafatlı yaşamı ve gösterişli paylaşımlarıyla dikkat çeken Polat, tahliyesinin ardından eski hayatına hızla geri dönmüştü. Tüp bebek tedavisi gören Dilan Polat geçtiğimiz günlerde hamilelik testi sonucunu açıklayarak üçüncü çocuklarını beklediklerini açıklamıştı.
Ancak Dilan Polat ve Engin Polat çiftinin hem özgürlük hem de 3'üncü çocuk heyecanı her an yarıda kalabilir.
Sabah gazetesinden Arzu Kaya'nın haberine göre; bhis oyunları oynatmak için bayilik ve banka hesabını kullandırması karşılığında komisyon vereceğini vaat ettiği kişiyi 600 bin lira dolandırdığı iddiasıyla yargılanıp beraat eden Engin Polat'ın davasında yeni bir gelişme yaşandı.