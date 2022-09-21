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  4. Hamilelik kilolarından kurtulan Ece Ronay'dan bikinili pozlar

Hamilelik kilolarından kurtulan Ece Ronay'dan bikinili pozlar

TikTok fenomeni Ece Ronay, derin göğüs dekolteli bikinisiyle sosyal medyayı salladı.

Hamilelik kilolarından kurtulan Ece Ronay'dan bikinili pozlar - Resim: 1

TikTok fenomeni Ece Ronay, oğlu Miran'ı kucağına almasının hemen ardından bikinisiyle kamera karşısına geçti.  

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Hamilelik kilolarından kurtulan Ece Ronay'dan bikinili pozlar - Resim: 2

Ronay'ı o halde görenler "Eşin kızmıyor mu?" yorumunda bulundu.

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Hamilelik kilolarından kurtulan Ece Ronay'dan bikinili pozlar - Resim: 3

TikTok fenomeni Ece Ronay, sosyal medya başarısının yanı sıra çıkardığı şarkılarla da başarısını bir kez daha kanıtladı.

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Hamilelik kilolarından kurtulan Ece Ronay'dan bikinili pozlar - Resim: 4

Geçtiğimiz yıl hamile kalan ve nikah masasına oturan Ece Ronay, oğlu Miran'ı kucağına almasına rağmen durmak bilmiyor.

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