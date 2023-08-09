Hamilelik kilolarını veren Fahriye Evcen'den bikinili pozlar

BEĞENİ YAĞIYOR

13,6 milyon takipçisinin bulunduğu Instagram hesabından sık sık paylaşım yapan Fahriye Evcen, tatilinden kareleri de paylaşmayı ihmal etmedi. Desenli bikinisiyle teknede peş peş pozlar veren Evcen, dalga emojisiyle takipçilerinin beğenisine sundu. Paylaşım kısa sürede binlerce kişi tarafından paylaşılırken hamilelik kilolarını veren Evcen'in fiziği de tam not aldı.