Hande Ataizi ve Dinç Aydoğdu evleniyor
İlk evliliği 24 saat, ikincisi 5 yıl 5 ay süren 47 yaşındaki ünlü oyuncu Hande Ataizi, üçüncü kez gelin olmak için gün sayıyor.
Ataizi, kendisinden 20 yaş küçük spor eğitmeni sevgilisi Dinç Aydoğdu'dan evlenme teklifi almış ama pandemi yüzünden bir türlü evlenememişlerdi.
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Hayatın normale dönmesiyle birlikte ünlü çiftin de mutlu mesut giden ilişkilerini nikahla taçlandıracaklarını öğrendim. Yaz bitmeden sade bir törenle hayatlarını birleştireceklermiş.
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Bu arada Ataizi'nin üçüncü kez evlenmek istemesinin en büyük nedeni, 7 yaşındaki oğlu Leon'muş. Çünkü Dinç Aydoğdu, Leon'a çok iyi 'cici baba'lık yapıyormuş.
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Leon da cici babasını çok seviyormuş ve annesine "Hadi evlenin artık" diyormuş.
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